PM prende dupla com drogas e revólver em Volta Redonda

Um homem de 27 anos, suspeito de ser o gerente do tráfico de drogas no bairro Eucaliptal, foi preso com arma e entorpecentes na segunda-feira (20), em Volta Redonda. Ele estava em companhia de outro suspeito, de 42 anos, que também foi detido.

A ação ocorreu no bairro São Lucas. Foram apreendidos um revólver, seis munições, 320 pinos de cocaína, duas pedras da mesma droga, outo tabletes de maconha, 106 trouxinhas da mesma droga, dois celulares, uma balança de precisão, um saco contendo 300 gramas de pó branco, 29 comprimidos de êxtase e material para embrulhar entorpecentes.