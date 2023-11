Suspeito de furto de fios de poste é preso em Barra Mansa

Um homem de 32 anos foi preso por suspeita de furto na tarde desta terça-feira (21) no bairro Santa Rosa, em Barra Mansa.

A Polícia Militar chegou até o homem após receber informações de que ele estava furtando fios e cabos de postes da Rua da Imprensa. Com a descrição do suspeito, os agentes chegaram até o homem. Com ele foram encontrados fios, cabos e duas facas.

Ele foi levado para a delegacia da cidade, onde o caso foi registrado. Pela manhã, funcionários da Unidade Básica de Saúde do Jardim Paraíba, em Volta Redonda, constataram que, pela quarta vez em menos de dois meses, foram furtados fios de cobre da rede elétrica que alimenta os aparelhos de ar condicionado do posto de saúde, localizado na Rua 546.