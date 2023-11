VR: homem é atropelado no Retiro

Um homem foi atropelado por um carro na manhã desta terça-feira (21) no bairro Retiro, em Volta Redonda. O acidente foi na Avenida Antônio de Almeida, próximo à Igreja São Sebastião.

A vítima foi atendida pelo Samu e levada com ferimentos moderados ao Hospital São João Batista. Segundo apuração do jornal, ela bateu a cabeça no chão, sofreu alguns cortes, fraturou um dos ombros e também teve lesões nas pernas.

Por conta do atendimento à vítima, o trânsito no local ficou bastante congestionado. (Fotos: Redes Sociais)