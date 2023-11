Um homem, de 26 anos, suspeito de raspar à força o cabelo de uma adolescente, de 14 anos, foi preso com drogas e uma arma no início da tarde de segunda-feira (20) em Paraty (RJ). A prisão foi realizada por policiais militares lotados na 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (2ª CIPM).

Segundo a Polícia Militar, o caso teria ocorrido no domingo (19), na Rua Bromélias, no bairro Pantanal. Após a corporação tomar conhecimento de um vídeo onde a vítima aparecia tendo os cabelos raspados por integrantes de uma facção criminosa uma equipe foi enviada ao endereço do suspeito. O homem recebeu a equipe no portão de sua residência dizendo “perdi”.

Ao ser questionado sobre algum material ilícito, ele indicou aos policiais que, no corredor da casa, havia uma mochila com drogas e uma arma de fogo. No local, foram apreendidos um revólver calibre 38 com numeração suprimida, 39 trouxas de maconha, quatro pinos de cocaína e duas balanças de precisão.

Ainda segundo a PM, ao ser perguntado sobre a agressão à adolescente, o homem admitiu que ajudou a raspar o cabelo da menina e disse que foi o responsável por gravar o vídeo. Durante revista no imóvel, os policiais encontraram um chumaço do cabelo da jovem debaixo de um tanque.

Diante dos fatos e da materialidade, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia de Paraty, onde o caso foi registrado. Ele foi autuado por tráfico de drogas, permanecendo preso em flagrante.

Qualquer atividade criminosa em Paraty pode ser denunciada à 2ª CIPM pelo telefone (24) 99219-2071 (Sala de Operações) ou pelo aplicativo “CIPM Paraty”. O anonimato é garantido ao denunciante.