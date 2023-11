Prefeitura revitaliza praça no bairro Vila Americana, em Volta Redonda

Equipes da Secretaria de Infraestrutura estão recuperando o piso, mesas, bancos, brinquedos, equipamentos de academia, quadra e paisagismo

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), segue com o trabalho de reconstrução e revitalização de praças e outras áreas de lazer e convivência da cidade. Um dos espaços que está recebendo intervenção é a Praça Edilson Oliveira Ribeiro “Dissim”, no bairro Vila Americana.

O local está recebendo melhorias como reforma dos meios-fios e caiação, limpeza geral e nova pintura – além do paisagismo, que conta com revitalização das plantas, plantio de árvores e instalação de papeleiras. As equipes também estão restaurando bancos e mesas, reformando os equipamentos de academia e o piso está ganhando pintura artística.

O lazer dos moradores também vai ser beneficiado. O parquinho infantil está ganhando reforma nos brinquedos existentes e instalação de novos equipamentos para a criançada. Na quadra, são diversos serviços, como troca de alambrado e pintura geral do espaço esportivo, incluindo a demarcação da quadra. A pista de skate também está sendo reformada e ganhará pintura artística.

“Atendendo aos pedidos dos moradores e à orientação do prefeito Neto, estamos revitalizando diversas praças e outras áreas de lazer por toda a cidade. Essa no Vila Americana era aguardada e estamos fazendo um trabalho muito bonito na recuperação do espaço, que reúne muitas famílias e oferece área de esporte e lazer para a população”, disse a secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira.

O prefeito Antonio Francisco Neto falou sobre o trabalho de recuperação dos espaços públicos. “Desde que retornamos à prefeitura, o trabalho é intenso para recuperarmos as praças, os brinquedos, as academias da Melhor Idade, as quadras e campos de futebol. Neste mês já entregamos uma praça revitalizada no Coqueiros e outra no Belmonte. Vamos deixar todas as praças da cidade mais bonitas e seguras”, afirmou o prefeito. Fotos de divulgação