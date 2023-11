Um suspeito de tráfico foi flagrado com drogas na terça-feira (21) no bairro Vila Brasília, em Volta Redonda. A ação da Polícia Militar foi na Rua J.

Foram apreendidos 110 pinos de cocaína, 66 pedaços de maconha, 60 pedras de crack, um rádio transmissor e R$ 26. No início da madrugada desta quarta-feira (22), um homem, suspeito de associação ao tráfico, foi abordado com um rádio de comunicação na Rua Mauro Francisco Tôrres, no bairro São Luís. (Foto: PM/Divulgação)