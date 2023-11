Além de debate de estratégias para a inclusão, evento terá a construção de propostas que serão encaminhadas para a etapa estadual

Volta Redonda vai sediar, nos dias 23 e 24 (quinta e sexta-feira) deste mês, a 4ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Com o tema “Cenário Atual e Futuro na Implementação dos Direitos da Pessoa com Deficiência: Construindo um Brasil mais Inclusivo”, o evento vai promover debate de estratégias para manter e aprimorar a inclusão das pessoas com deficiência nas políticas públicas do município, além de construir as propostas que serão encaminhadas para a etapa estadual, que deverá acontecer no 1º semestre de 2024.

O primeiro dia da conferência vai acontecer no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Jr, que fica ao lado do Colégio Getúlio Vargas, no bairro Laranjal. Já na sexta-feira (24), será no Auditório Milton Carlos, 6º andar, Bloco V, no Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB), que fica na Rua Deputado Geraldo Di Biase, 81, no bairro Aterrado.

A secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, destaca a importância do evento para a garantia da equidade de oportunidades, e para eliminar as barreiras que dificultam a participação de pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida na sociedade.

“Nosso objetivo é de envolver toda a nossa equipe técnica para atuar e discutir os eixos da conferência, que serão abordados para trazer um olhar bem amplo e completo em relação à acessibilidade e à inclusão”, disse a secretária.

A 4ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência é organizada pelo Compede (Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência), por meio das secretarias municipais da Pessoa com Deficiência (SMPD) e de Ação Comunitária (Smac).

Para participar, basta fazer a inscrição pelo link: https://formas.office.com/r/rmxv4hKkQA.