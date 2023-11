A Secretaria Municipal de Ordem Pública divulgou na noite desta sexta-feira (24) um vídeo de um acidente de trânsito ocorrido no bairro Aterrado, em Volta Redonda. A colisão envolvendo um carro e uma moto aconteceu no cruzamento da Rua Desembargador César Salamonte com a Avenida Paulo de Frontin.

Não foi informada a data do ocorrido e nem detalhes sobre o motociclista. Veja o vídeo: