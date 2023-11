O veículo Citroen C3 furtado na sexta-feira (24), no bairro Ponte Alta, em Volta Redonda, foi encontrado na noite do mesmo dia, na Rua Poços de Caldas, no bairro Minerlândia, na mesma cidade.

O carro foi localizado através de uma denúncia de carro abandonado em via pública. O automóvel, de acordo com a polícia, foi furtado em frente ao Colégio Estadual Piauí, na Rua Roterdam. (Foto: Polícia Militar)