Evento realizado pela Smel neste sábado, no ginásio poliesportivo do bairro São Geraldo, premiou todos os participantes com medalhas

A primeira medalha de muitas crianças foi entregue na manhã deste sábado (25), na Copa Volta Redonda de Ginástica, no Ginásio Poliesportivo Francisco Gomes do Nascimento, no bairro São Geraldo. Realizado pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), o evento premiou os cerca de 300 atletas participantes nas modalidades: ginástica artística, de trampolim e rítmica. As apresentações empolgaram os competidores e também os familiares.

O cantor Bruno Lee esteve no ginásio para acompanhar a filha Gabriele Lee, de 12 anos. Ele contou que a menina integra a equipe de ginástica da prefeitura de Volta Redonda e só tem a agradecer à administração municipal pela oportunidade.

“A gente tem muito orgulho. Que a prefeitura possa investir cada dia mais no esporte, porque ele tira as crianças da rua e hoje eu tenho orgulho de ter uma filha que se dedica ao esporte. É um orgulho para Volta Redonda. Que centenas de milhares de outros jovens possam ter essa mesma oportunidade”, afirmou.

Servidor público da Justiça Federal, Clefer Felipe Schwengber esteve no ginásio com a esposa Vanessa e o filho deles, Théo, de 3 anos. Juntos, acompanharam a participação da filha do casal, Luísa, de 5 anos. A menina está há quatro meses do projeto de iniciação esportiva da Smel.

“Achei muito bom, ainda mais que toda criança ganha medalha. Por ser público, a gente não imaginava que teria essa premiação para cada um. E o espaço aqui é muito bom, os equipamentos são muito bons, os professores muito atenciosos. A gente vê o carinho com as crianças, o cuidado no dia a dia. Até o Théo, que tem 3 anos, já está doido para participar”, comentou Clefer.

Iniciação esportiva

A secretária municipal de Esporte e Lazer (Smel), Rose Vilela, destacou que a Copa Volta Redonda de Ginástica possui cunho participativo e busca incentivar a iniciação esportiva dos mais jovens.

“É uma alegria muito grande fazer essa Copa Volta Redonda de Ginástica. A gente vê as famílias aqui participando, é uma coisa que nos emociona muito. A minha percepção esse ano, principalmente nos Jogos Estudantis, na Olimpede (Olimpíada da Pessoa com Deficiência), em todos os nossos eventos, é que a participação da família está muito maior do que antes. E isso é muito importante; o nosso objetivo é esse. Só temos a agradecer pela confiança dos pais aos profissionais da Smel. Hoje, todo mundo aqui é campeão, participou e ganhou medalha”, disse Rose Vilela.