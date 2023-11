Defesa Civil vistoria e testa sirenes de emergência de Barra Mansa

Agentes dos órgãos municipal e estadual, em conjunto com a empresa que faz a manutenção dos equipamentos, participaram de ação que acontece em todo o estado

A prefeitura de Barra Mansa, através da Defesa Civil, participou neste sábado, dia 25, de testes e vistorias nas sirenes de emergência do município. O trabalho, realizado por agentes municipais e estaduais juntamente com a empresa que faz a manutenção dos equipamentos, faz parte de uma ação que envolveu várias cidades do estado com o objetivo de orientar os moradores sobre como agir em casos de chuvas intensas.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil do município, João Vitor da Silva Ramos, as avaliações são uma forma de preparação para os períodos emergenciais. “Nosso intuito hoje é orientar a população para uma possível situação de risco, quando há a necessidade de acionamento das sirenes. Além disso, nossa equipe passou nas casas preparando os moradores e apresentando rotas de fuga e pontos de apoio”, explicou João Vitor.

Ainda segundo o coordenador da Defesa Civil, o trabalho de manutenção e vistoria dos equipamentos é constante.

– Na ação deste sábado nós escolhemos a sirene instalada no bairro Cotiara, que abrange cerca de dois mil moradores. Periodicamente nós realizamos esse trabalho de avaliação preventiva dos nossos equipamentos de sinalização sonora, que estão instalados em algumas áreas de risco já determinadas pela nossa equipe. Os equipamentos dos outros bairros também já passaram por ações como esta, sempre em conjunto com os agentes do órgão estadual e com a Gridlab, que realiza a manutenção das sirenes, para podermos saber as condições de operação desses equipamentos – detalhou.

A Defesa Civil de Barra Mansa informou que os equipamentos continuam em perfeito estado atualmente. Em casos de emergência ou mais informações, os moradores podem entrar em contato com o órgão através dos telefones 199 ou 3028-9370.