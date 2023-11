Moradores de Paraty fecham BR-101 em protesto contra falta de energia

Moradores do bairro Vila da Penha ,em Paraty, vizinho às margens da BR 101 (Rodovia Rio-Santos), protestaram na noite de sexta-feira (24) bloqueando a pista.

Segundo informações, os moradores relatam que estão a 7 dias sem o fornecimento de energia elétrica pelo menos em 5 residências.

A Rodovia ficou interditada em ambos os sentidos, causando congestionamento por quilômetros.

A PRF esteve no local para desobstrução da via, que foi liberada pelos agentes. Já a Enel, empresa responsável pelo fornecimento de energia, ainda não informou se solucionou a manutenção no local.