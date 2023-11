A Polícia Militar apreendeu no final da tarde de sexta-feira (24) dois menores, de 15 e 16 anos, suspeitos de trocarem tiros com policiais militares, no bairro Colônia Santo Antônio, em Barra Mansa.

Os agentes estavam em patrulhamento no bairro quando receberam denúncia sobre tráfico de drogas, na área conhecida como “Grota”. Na Rua Sebastião Augusto da Silva os policiais avistaram os dois menores e um outro suspeito. Assim que perceberam a presença da viatura, os suspeitos fugiram por uma área de mata e atiraram contra os agentes. Os policiais se abrigaram e houve o revide.

Após o tiroteio, os menores foram encontrados atrás de uma construção abandonada. Com eles os agentes apreenderam 131 pinos de cocaína e 52 pedras de crack. Nenhuma arma foi encontrada em poder dos adolescentes. O terceiro suspeito conseguiu fugir.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia da cidade, onde os suspeitos foram autuados por tráfico de drogas, associação ao tráfico e tentativa de homicídio contra a guarnição. (Foto: Polícia Militar)