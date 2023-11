Um enfermeiro da Santa Casa de Barra do Piraí foi agredido pelo namorado de uma paciente dentro do hospital na noite de sábado (25). O caso ocorreu quando o suspeito chegou no local com a mulher passando mal, dizendo que ela estava “morrendo”.

O enfermeiro relatou na delegacia que, ao pedir que o homem se afastasse para realizar o atendimento, foi agredido com um chute na perna direita, xingado e ameaçado, dizendo que “seria pego no lado de fora da unidade médica”. O enfermeiro relatou ainda ter sido empurrado e que o suspeito desferiu um soco contra ele, mas o golpe não chegou a atingi-lo.

A Polícia Militar teve que ser chamada para intervir na confusão. Ainda bastante alterado, o homem teria partido para cima dos agentes, que entraram em luta corporal com o homem e precisaram imobilizá-lo e algemá-lo. O suspeito foi sedado e ficou internado sob custódia na unidade médica.

Na delegacia, o homem foi autuado por ameaça, lesão corporal, desacato e resistência.