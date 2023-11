Lanchonete é arrombada no Centro de Valença

Policiais militares foram acionados na madrugada deste domingo, dia 26, para verificarem arrombamento em uma lanchonete na Rodoviária Princesa da Serra, na Praça Paulo de Frontin, no Centro de Valença.

No local, os militares fizeram contato com o gerente do estabelecimento. Ele informou que ao chegar para trabalhar deparou-se com as portas do local arrombadas e os utensílios de serviço revirados. O homem disse ainda que havia uma quantia de aproximadamente R$ 100 no caixa que provavelmente foi subtraída.

O gerente entrou em contato com o proprietário do estabelecimento e com as filmagens das câmeras de segurança iriam registrar o caso na Delegacia de Polícia da cidade.