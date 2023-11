Motociclista embriagado e sem capacete é preso em Volta Redonda

Policiais Militares do Programa Segurança Presente prenderam na manhã deste domingo (26), um jovem de 26 anos, por suspeita de dirigir embriagado, na Rua São João, no centro de Volta Redonda.

Os agentes estavam realizando patrulhamento de rotina, quando se depararam com o rapaz pilotando uma moto sem capacete. Na abordagem, segundo os agentes, ele estava visivelmente embriagado e se recusou a fornecer sua identificação. Ao realizarem o teste do etilômetro, o resultado deu 0,92 mg/L, muito acima do permitido, já que o limite estabelecido pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) é de 0,33 mg/L.

O jovem foi levado para a delegacia de polícia da cidade, onde ficou preso por embriaguez e desobediência, sem direito a fiança. (Foto: Polícia Militar)