PRF prende condutor embriagado na Dutra, em Itatiaia

Policiais Rodoviários Federais estavam em trabalho de fiscalização, por volta de 23 horas de sábado (25), quando abordaram um veículo Fiat Uno Vivace, no km 324 da Via Dutra, em Itatiaia.

O condutor, de 36 anos, ao ser submetido ao teste etílico foi obtido resultado 0,38 mg/L, constatando a embriaguez ao volante, com valor acima de 0,33 mg/L, o que caracteriza o crime de trânsito previsto no artigo 306 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro) – Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. As penas previstas são detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Diante do fato, foi dada voz de prisão ao homem por embriaguez ao volante, sendo a ocorrência encaminhada à Delegacia de Polícia de Itatiaia para os procedimentos legais cabíveis.