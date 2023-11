Um homem de 41 anos foi preso na noite de sábado (25) por suspeita de tráfico de drogas em Barra Mansa. Ele foi encontrado na Travessa Santo Amaro, no bairro Vila Coringa.

Com ele foram apreendidos 10,5 gramas de cocaína. De acordo com a polícia, ao ver a aproximação da PM, o suspeito arremessou uma sacola contendo nove pinos da droga. Outro suspeito também foi detido durante a ação com apenas dois pinos. Ele irá responder por posse e uso e foi liberado.