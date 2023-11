Foragido da Justiça é preso em Pinheiral

Policiais Civis, coordenados pelo Delegado titular Vinícius Coutinho, prenderam na tarde desta segunda-feira (27), um homem, de 43 anos, foragido da Justiça, no município de Pinheiral.

Os agentes foram na residência do homem e descobriram que ele estava na cidade vizinha. Quando os agentes chegaram no local informado, o suspeito empreendeu fuga, porém foi perseguido e capturado às margens do Rio Paraíba, escondido na mata.

Segundo informações da polícia, o suspeito praticava o tráfico de drogas no bairro Água Limpa, em Volta Redonda, desde o ano de 2006.

Ele será recolhido ao sistema penitenciário, onde permanecerá acautelada para à disposição da Justiça.