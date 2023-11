Homem em surto psicótico danifica veículo em Valença

A Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada da noite de domingo, dia 26, para conter um homem com deficiência física e em surto psicótico, que teria quebrado o para brisas de um veículo na Praça Visconde do Rio Preto, no Jardim de Cima, em Valença. No local, os agentes encontraram o acusado muito agitado. Ele, que já é conhecido dos guardas, foi contido, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado. O homem foi encaminhado para à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

O pai do homem foi chamado e fez um acordo com o proprietário do veículo danificado, não sendo necessário fazer o registro policial na Delegacia de Polícia. O acusado foi medicado e ficou em observação na unidade hospitalar sob a responsabilidade do pai.