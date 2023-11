Policiais Civis, sob a coordenação e orientação do Delegado Titular Vinícius Coutinho, prenderam na manhã desta segunda-feira (27) uma mulher acusada de participar de quadrilha que assaltava residências de luxo. A prisão ocorreu no bairro Santa Cruz II, em Volta Redonda. Contra ela havia um mandado de prisão expedido pela Justiça.

Na época dos fatos, o bando se dividia entre os roubadores, que rendiam os moradores e com uso de violência exigiam que fossem informados as senhas dos cartões e permaneciam no local com as vítimas, enquanto outros do grupo deixavam o endereço e realizavam compras com os cartões roubados.

Outros 4 integrantes já cumprem pena no sistema penitenciário.

A mulher será recolhida ao sistema penitenciário, onde permanecerá acautelada para cumprimento da pena.