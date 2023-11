Marido é acusado de violência doméstica contra esposa em Valença

Uma mulher de 27 anos foi agredida pelo marido na tarde de domingo (26) em Valença. A violência doméstica aconteceu na residência do casal, na estrada que liga a Rio das Flores, no bairro Biquinha.

O suspeito, de 52 anos, fugiu do local antes da chegada da Polícia Militar. De acordo com a PM, a vítima contou que estava se arrumando com os filhos para ir almoçar na casa irmã quando o companheiro chegou em casa bêbado e alterado, com ciúmes da situação.

Mesmo explicando ao homem que a família estava esperando a chegada dele para ir almoçar, o suspeito teria agredido a vítima, chegando a tentar enforcá-la com uma blusa. A PM contou que a boca e a mão da vítima estavam sangrando.

A mulher foi levada a uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento), onde foi medicada. Em seguida, foi conduzida para a delegacia da cidade, onde prestou depoimento. O caso foi registrado como lesão corporal contra a mulher como violência doméstica e família. No momento desta publicação, não havia informações se o suspeito já havia sido localizado.