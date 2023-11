Policiais militares apreenderam nesta segunda-feira (27), três pássaros da fauna silvestre brasileira que eram mantidos em cativeiro em Mangaratiba, na Costa Verde do estado. Os agentes chegaram ao local após informações encaminhadas pelo programa Linha Verde (0300 253 1177) do Disque Denúncia, que mencionava o comércio ilegal de aves.

De acordo com a equipe da Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Juatinga, a ação foi na Rua Cipriano da Silva Barros, no bairro Ingaiba. No endereço estava o filho do denunciado, com uma espingarda de ar comprimido. Questionado sobre os pássaros mencionados na denúncia, ele mesmo informou possuir dois bicos de pimenta – um deles com anilha – e um coleiro. Na vistoria no imóvel foram encontrados também uma gandola (roupas semelhantes às usadas pelo Exército, rede de captura de pássaros (rede japonesa) e um estilingue.

O responsável pelos pássaros chegou à residência durante a vistoria e admitiu não ter nota fiscal da espingarda e licença para criação das aves. O caso foi apresentado na delegacia de polícia local, sendo as aves encaminhadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), onde, após tratamento, serão devolvidas ao habitat natural. A espingarda e demais materiais apreendidos foram apreendidos.