Nesta segunda-feira, dia 27, o departamento de futebol do Volta Redonda F.C. oficializa a renovação de contrato de empréstimo do meia Júlio César até o final de 2024.

O atleta, de 20 anos, pertence ao Atlético-MG e chegou ao Esquadrão de Aço em dezembro do ano passado. Pelo clube, Júlio César disputou 24 jogos e marcou dois gols nesta temporada.

Em 2024, o Volta Redonda disputará a Série A do Campeonato Carioca, a Copa do Brasil, a Série C do Campeonato Brasileiro e a Copa Rio.