Polícia Civil investiga assassinato brutal ocorrido em Vassouras

Policias civis da Delegacia de Polícia Barra do Piraí prosseguem investigando a morte de um homem, de 30 anos, encontrado no domingo (26) por moradores, em um matagal às margens da Avenida Guaraciaba, no bairro Ipiranga, entre Vassouras e Barra do Piraí, inconsciente e com marcas de espancamento pelo corpo.

Socorrido e levado ao Hospital Universitário de Vassouras, o homem não resistiu e sua morte é investigada como homicídio pela Delegacia de polícia de Vassouras, que fica responsável pelo caso.

De acordo com informações do delegado Antônio Furtado, familiares e amigos da vítima estão sendo ouvidos. Até o momento não se tem informações sobre identificação ou prisão de suspeitos de participação no brutal assassinato.