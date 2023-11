A Polícia Civil de Volta Redonda prendeu no início da noite desta terça-feira (28) Eliesia Moraes da Silva Alves, de 59 anos, condenada a 10 anos de prisão pelo assassinato de sua companheira, Vera Lúcia de Oliveira Alves, de 56 anos. O crime foi em 27 de fevereiro de 2015 no quarto de um hotel localizado no Centro da cidade.

Contra ela foi expedido o mandado de prisão condenatório, na segunda-feira (27) – exatamente oito anos depois do homicídio. A ordem judicial foi cumprida pelos agentes na Avenida Presidente Kennedy, no bairro Belmonte.

O crime – O corpo de Vera Lúcia foi encontrado nu num dos quartos do Hotel Anexo por um funcionário do estabelecimento. Ele disse à polícia, naquela ocasião, que as duas mulheres se hospedaram juntas no dia anterior e que estranhou o fato de, desde então, elas não terem feito nenhum contato com a portaria.

O cadáver da vítima estava coberto até o pescoço e com um travesseiro sobre o rosto. Eliesia estava deitada em um canto do quarto.

Em princípio, a polícia suspeitou de morte natural causada por mal súbito, mas, na delegacia, a suspeita confessou o crime, contando que havia asfixiado a companheira depois de uma discussão ligada ao relacionamento.