O objetivo é conhecer e compartilhar ações bem-sucedidas das prefeituras da região

Na manhã da última sexta-feira (24), a vice-prefeita de Pinheiral, Sediene Maia (sem partido), juntamente com o diretor do Departamento de Esporte da Secretaria de Educação do município, Paulo César Leite Franco, realizou uma importante visita ao gabinete do prefeito de Mendes, Jorge Henrique Costa de Oliveira (Solidariedade). Essa visita faz parte do projeto de intercâmbio entre municípios idealizado por Sediene Maia, que tem como objetivo conhecer e compartilhar ações bem-sucedidas das prefeituras da região, visando aprimorar o planejamento de iniciativas em seu próprio gabinete.

Em Mendes, Sediene teve a oportunidade de conhecer de perto as iniciativas do governo de Jorge Henrique voltadas para o incentivo à equidade racial. “Em Mendes, entre as ações, nós implementamos o Dia Municipal da Consciência Negra, que celebramos em 6 de setembro. Temos um trabalho forte para equidade da população negra. Somos uma das poucas cidades do Brasil que assinou o Pacto de Combate ao Racismo e Promoção da Igualdade Racial e compomos a rede de Cidades Antirracista. Esse é um acordo internacional que já foi assinado por 56 cidades em todo o mundo,” relatou Jorge Henrique.

Durante o encontro, Jorge Henrique também compartilhou um estudo realizado por sua equipe que aponta ele como o único prefeito negro em exercício no Estado do Rio de Janeiro. A vice-prefeita Sediene Maia frisou a importância da diversidade na política. “Eu e Fátima Lima, vice-prefeita de Barra Mansa, também somos as únicas negras no executivo do Sul Fluminense. Os intercâmbios de projetos com o Jorge e a Fátima são muito importante, pois sabemos as dores dos negros e as dificuldades que enfrentamos.”

A visita ganha ainda mais relevância quando se considera a formação da população de Pinheiral. “Nossa cidade tem como base da população o povo escravizado, que antes trabalhava na Fazenda São José dos Pinheiros, que deu origem a nossa cidade. Por isso, é importante conhecer políticas públicas como as desenvolvidas em Mendes para estudarmos ações possíveis, buscar recursos e criar parcerias,” afirmou a vice-prefeita.

Além das discussões sobre equidade racial, Jorge Henrique apresentou o projeto da Casa de Convivência do Idoso Vó Maria, que recebe a população em oficinas de artesanato, ginástica, pintura, música, além de contar com um coral formado pelos frequentadores. Sediene Maia conheceu o espaço e acompanhou algumas das oficinas em andamento. A Casa de Convivência se assemelha ao espaço em construção em Pinheiral, o Centro Dia do Idoso, que está em fase de finalização e atenderá a população da cidade no prédio que fica no bairro Rolamão.