Segundo números do Caged referentes a outubro, Volta Redonda criou 330 novas vagas de trabalho no período

Volta Redonda teve um saldo positivo de 330 vagas de trabalho no mês de outubro. É o que apontam os números do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) divulgados nesta terça-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Segundo os dados do Cadastro, o município registrou 2.756 admissões e 2.426 desligamentos no mês passado.

O principal responsável pelos números em Volta Redonda foi o setor da Industria, com um saldo positivo de 396 vagas (800 contratações contra 404 desligamentos). O setor de Comércio teve um crescimento de 15 vagas (792 contratados e 777 desligados), enquanto que o setor de Construção contratou 143 e demitiu 139 – saldo positivo de quatro vagas. Quanto ao setor de Serviços, foram 84 vagas a menos (1.021 admitidos contra 1.105 desligados), e a Agropecuária teve um desligamento, sem contratações.

Os números de outubro ajudam a manter o bom desempenho de Volta Redonda em 2023. No acumulado dos dez meses do ano, o município continua com saldo positivo na geração de empregos: são 1.816 novas contratações (27.203 admissões contra 25.387 desligamentos). No período, o setor da Indústria também lidera, com 2.090 novas oportunidades criadas.

“Ficamos orgulhosos em ver que o ano se aproxima do fim e Volta Redonda segue com números muito bons na geração de novas oportunidades de trabalho. Continuamos empenhados em trazer mais empregos para Volta Redonda, que ajudam não só a alavancar nossa economia, mas também e deixá-la mais dinâmica. E uma condição essencial para o cidadão exercer sua cidadania é ter uma ocupação digna, e ficamos felizes com mais e mais pessoas com as condições necessárias para alimentarem suas famílias e dar o conforto que elas merecem”, comemorou o prefeito Antonio Francisco Neto.