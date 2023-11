Banda Gilsons se apresenta pela primeira vez em Volta Redonda

Trio da família do cantor e compositor Gilberto Gil faz show gratuito neste domingo, dia 3, embaixo da Biblioteca Municipal, na Vila Santa Cecília

A banda Gilsons, trio formado por filho e netos do cantor e compositor Gilberto Gil, se apresenta pela primeira vez em Volta Redonda neste domingo, dia 3. O show acontece às 20h embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília. A apresentação é totalmente gratuita. Os Gilsons estão em seu primeiro álbum chamado “Pra Gente Acordar”, a expectativa para apresentação é atrair não só o público do município, mas de toda a região.

Dentro da programação, a banda Navegantes fará a abertura para o trio a partir das 17h30. A Funarj (Fundação de Artes do Rio de Janeiro) é a realizadora do evento, através de uma parceria com a Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC). De acordo com o secretário de Cultura de Volta Redonda, Anderson de Souza, o show faz parte do projeto “Dezembro Cultural” junto à fundação e, em breve, outras apresentações acontecerão em Volta Redonda.

“Além deste super esperado show para a galera que aprecia música de qualidade, tendo como referência o grande Gilberto Gil, Volta Redonda ainda vai ter outras apresentações no mês de dezembro. Entre as atividades, oficinas de formação cultural, exposições de arte, feiras de artesanato e cantatas natalinas. Outras atividades em parceria com a Funarj acontecerão no próximo ano”, disse o secretário.

O presidente da Fundação de Artes do Rio de Janeiro, Jackson Emerick, citou que a missão da fundação é transformar vidas através da arte e destacou a parceria com as prefeituras do interior do estado.

“Temos nos dedicado, oferecendo espetáculos nos nossos teatros, e em 2023 194 mil pessoas já passaram pelos locais. E no interior do estado do Rio de Janeiro temos trabalhado em parceria com as prefeituras, para que todos possam ter acesso à arte”, frisou o presidente da Funarj.

Serviço

Show gratuito com a banda Gilsons

Dia: 3/12 (domingo);

Horário: às 20h;

Local: embaixo da Biblioteca Municipal, Vila Santa Cecília.