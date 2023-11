Barra Mansa segue com ações de conscientização e prevenção à dengue

59 casos foram confirmados ao longo deste ano no município, sem registro de óbitos

Com a chegada do verão e o fim do ano, a Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Coordenadoria de Vigilância em Saúde Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), informa que, ao longo de 2023, notificou 183 casos de dengue no município, sendo que 59 foram confirmados. Não houve óbitos. O vírus da dengue (DENV) é um arbovírus transmitido pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti.

A supervisora técnica da vigilância ambiental, Millena Borges, falou sobre a importância de realizar campanhas de conscientização para a população, além de frisar como é feita a prevenção da doença no município.

– Os agentes fazem visitas diárias nas residências da população, o que é intensificado nesse período mais quente e chuvoso. É importante conscientizar a população para que eles possam receber as visitas e a vistoria correta, fazer descarte de possíveis criadouros e o tratamento com larvicidas. Também é realizada a prevenção com bloqueio com máquina costal em residências onde há casos suspeitos e, desde agosto, estamos fazendo um novo trabalho de monitoramento com instalações de ovitrampa a fim de realizar a contagem de ovos do mosquito – afirmou.

O secretário de Saúde, Dr. Sérgio Gomes, ressaltou que o trabalho continua sendo feito de forma intensa na prevenção e no tratamento da dengue, o que é comprovado por não haver registros de óbito. “Seguimos realizando os trabalhos de prevenção e conscientização com afinco para diminuir cada vez mais os números dessa doença na nossa cidade. Importante destacar que, além da prevenção, a detecção precoce da doença é importante para permitir que o paciente tenha a saúde restabelecida”, disse.

A doença

Segundo informações do Ministério da Saúde, a dengue é a arbovirose urbana mais prevalente nas Américas, principalmente no Brasil. Seus sintomas são: febre alta acima de 38°C, dor no corpo e nas articulações, dor atrás dos olhos, mal estar, falta de apetite, dor de cabeça e manchas vermelhas no corpo. Ela também pode se manifestar de forma assintomática.