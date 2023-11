Uma colisão traseira entre dois caminhões está deixando o trânsito lento no km 258 da pista sentido Rio da Via Dutra, em Pinheiral, na manhã desta quarta-feira (29). Um dos veículos transportava garrafas d’água e parte da carga se espalhou pela pista e pelo canteiro da rodovia.

No momento desta publicação, os veículos seguiam por apenas uma das faixas. A Polícia Rodoviária Federal informou que o acidente não deixou feridos.