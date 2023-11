Deputado Jari cobra da Light serviço de qualidade para o Médio Paraíba

Parlamentar participou de debate sobre a crise elétrica no estado promovido pela CPI dos Serviços Delegados e Agências Reguladoras da Alerj

O deputado estadual Jari Oliveira (PSB) participou de audiência pública promovida pela CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) dos Serviços Delegados e Agências Reguladoras da Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro) para cobrar soluções e esclarecimentos das concessionárias Light e Enel sobre as constantes falhas no fornecimento de energia no estado. O debate sobre a crise elétrica foi na manhã dessa terça-feira, dia 28.

Jari afirmou que os repetidos apagões afetam o dia a dia da população e o desenvolvimento do nosso estado e ressaltou que moradores e comerciantes sofrem com o péssimo trabalho executado pelas concessionárias.

“Sabemos que a Light reduziu o número de servidores do setor operacional para reduzir custos. Medida que impacta diretamente a vida das pessoas. Tenho registros de localidades nos municípios do Médio Paraíba que ficam dois, três dias sem energia elétrica. Além de afetar pessoas com problemas de saúde que fazem uso de equipamentos médicos ligados à energia, necessários para a manutenção da vida. A situação é muito grave”, relatou o deputado.

O parlamentar também afirmou que bairros de Volta Redonda frequentemente tem o fornecimento de energia interrompido e ainda sofrem com a oscilação da energia, que acaba danificando equipamentos e eletrodomésticos. Recentemente, por conta das chuvas do feriado prolongado pelo Dia da Consciência Negra, por exemplo, alguns bairros no município ficaram por dias sem energia elétrica.

“Além disso, tenho conhecimento de que a Cooperativa de Leite de Santa Isabel do Rio Preto, distrito de Valença, perdeu parte de sua produção por conta de falhas no fornecimento de energia”, falou Jari.

“Vamos seguir cobrando e fiscalizando os serviços prestados pelas concessionárias de energia em nosso estado. A população não pode pagar caro e ainda ficar sem um serviço essencial. Pois a conta sempre chega, todo mês”, afirmou.

O deputado lembrou ainda que aprovou a iniciativa de organizar audiências públicas em todo o estado para debater o problema do fornecimento de energia elétrica, deliberada durante a audiência pública. “Também quero acompanhar de perto o resultado desses encontros com a população nas diversas regiões do estado”, disse Jari.