Dupla é presa por suspeita de tráfico de drogas em Barra Mansa

Um homem de 47 anos e um jovem de 21 foram presos por tráfico de drogas e associação ao tráfico nesta quarta-feira (29), em Barra Mansa. A dupla foi capturada na Rua Isalino Gomes da Silva, no bairro Paraíso de Cima.

De acordo com a PM, com o suspeito mais novo foi encontrado apenas um rádio de comunicação, mas com o mais velho uma mochila contendo outro rádio, 32 pacotes de sede, 400 etiquetas para venda de maconha, 30 pedaços da droga, 20 pinos de cocaína, 30 pedras de crack, duas balanças de precisão, um rolo plástico filme e R$ 90.

Ainda segundo a PM, contra o suspeito mais velho havia um mandado de prisão preventiva pelo crime de tráfico. A dupla foi levada para a delegacia, onde foi autuada pelo crime.