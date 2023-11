Um homem de 53 anos foi preso nesta quarta-feira (29), com duas garruchas, oito munições intactas e nove munições deflagradas em uma casa no bairro Vargem Grande, em Barra do Piraí. Os policiais militares foram até a residência cumprir um mandado de busca e apreensão contra o suspeito.

Os agentes foram recebidos pelo homem e encontraram o material descrito dentro de uma geladeira desligada no quintal da casa. O acusado e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Polícia da cidade para as providências cabíveis.