Um homem de 35 anos foi preso nesta terça-feira (29), em Barra Mansa, por suspeita de receptação de veículo furtado. O suspeito foi abordado na Rua Três, no bairro São Francisco de Assis, e ainda mentiu para os policiais sobre o seu verdadeiro nome.

De acordo com a PM, os agentes foram ao local verificar informação de uma caminhonete GM S10 furtada e quando chegaram viram que o veículo não possuía a placa dianteira, somente a traseira, com dados de outro veículo. No momento em que consultavam a situação da caminhonete, o suspeito, acompanhado de outro homem, foi em direção aos policiais.

Segundo a PM, eles foram abordados e o suspeito passou um nome falso aos policiais. Questionado sobre o veículo, o homem disse que recebeu de uma pessoa em Volta Redonda como pagamento de uma dívida, alegando não ter procurado saber sobre a procedência dele. Os dois foram conduzidos para a delegacia, mas somente o suspeito ficou preso pelo crime. O outro foi ouvido como testemunha e liberado.

Na unidade policial, foi constatado que o receptador possuía diversas passagens, dentre as quais homicídio, receptação, ocultação de cadáver, e além disso havia um mandado de prisão contra ele. O crime, no entanto, não foi informado.