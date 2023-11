Marido é preso após agredir a esposa em Barra do Piraí

Um homem de 38 anos foi preso em flagrante por policiais civis da Delegacia de Barra de Piraí, na tarde de ontem, dia 28, em Dorândia, distrito de Barra do Piraí. A prisão ocorreu em decorrência de uma agressão à sua esposa de 34 anos, cometida na noite da última segunda-feira, dia 27, quando a vítima retornava para casa com a filha do casal, uma criança de 7 anos.

O delegado titular da 88ª DP(Barra do Piraí), Antonio Furtado, conduziu a apuração do caso. Segundo os depoimentos colhidos, o agressor que estava bebendo acompanhado de um vizinho, aguardava a chegada da esposa e, ao vê-la, iniciou uma série de xingamentos e difamações, suspeitando de uma infidelidade por parte dela. Em seguida, o homem jogou a esposa ao chão, arrastando-a pelos cabelos e causando lesões no ombro. O amigo do agressor teve que intervir para separar a briga, enquanto a filha do casal testemunhava a cena, pedindo para o pai parar de machucar a mãe.

Após as agressões, o homem expulsou a vítima de casa, forçando-a a passar a noite na residência de uma amiga. A mulher compareceu à 88ª DP na manhã seguinte para formalizar a denúncia. Em seu depoimento, ela negou as acusações de infidelidade, relatando que vinha sendo alvo de tais acusações sem qualquer base há algumas semanas.

Os policiais dirigiram-se à residência do casal, encontrando o suspeito e os pertences da vítima em completo estado de desordem, jogados no chão, numa tentativa dele de encontrar evidências do relacionamento extraconjugal. O agressor foi conduzido à delegacia, onde foi autuado pelos crimes de injúria, difamação, violência psicológica e lesão corporal, crimes que, somados, podem resultar em até sete anos e seis meses de prisão.

A vítima solicitou uma medida protetiva, a qual deve ser concedida nos próximos dias pela justiça. O agressor será submetido à audiência de custódia marcada para esta quarta-feira, dia 29, em Volta Redonda.

– Até antes desse episódio, o acusado não tinha antecedentes criminais. No momento da prisão, ele se mostrou bastante arrependido por ter bebido, mas dizendo que a culpa não era dele, mas sim da mulher. Na maioria dos casos, é isso que escutamos dos agressores. As mulheres não são culpadas, mas sim vítimas de atitudes violentas. Trata-se de um episódio grave, que poderia ter tido um desfecho pior e com consequências irreversíveis. Segundo a vítima, que se demonstrou totalmente abalada com o ocorrido, o homem chegou a dizer semanas atrás que só não a mataria porque tinha amor à própria vida. Ou seja, ela convivia com um feminicida em potencial. A ida dela à delegacia e a prisão em flagrante foram essenciais – concluiu.