O engenheiro Sebastião Faria vai assumir interinamente, nesta quinta-feira (30), a prefeitura de Volta Redonda. A decisão foi tomada pelo prefeito Antonio Francisco Neto, que está internado desde o último dia 21 na Clínica São Vicente, no Rio, onde se recupera de uma infecção que teve após se submeter a uma cirurgia cardíaca.

Até o momento desta publicação, a prefeitura de Volta Redonda não havia emitido nenhum comunicado a respeito das fériias do prefeito, mas, nos bastidores do Palácio 17 de Julho, o que se comenta é que Neto, que tem direito às férias, quer se dedicar plenamente à sua recuperação, o que vinha sendo praticamente impossível se mantendo no cargo. A prefeitura enviou nesta quarta-feira (29), um comunicado à Câmara sobre o pedido de férias do prefeito.

Em setembro, Neto se submeteu a um procedimento para a colocação de três stents, usados para restaurar o fluxo sanguíneo nas artérias. No último dia 6, o prefeito de Volta Redonda passou por um novo procedimento, recebendo uma válvula cardíaca. Ele teve alta e deveria se recuperar em casa, mas, sem conseguir se desligar dos assuntos ligados à administração municipal e sem tomar os devidos cuidados médicos, acabou contraindo a infecção, o que levou a ser novamente hospitalizado.

Quem é – Sebastião Faria é engenheiro e fez carreira na Companhia Siderúrgica Nacional, onde chegou à presidência no período pré-privatização, depois de ocupar a Diretoria de Operações. Ao deixar a empresa, após a transferência do controle da companhia para a iniciativa privada, foi convidado por Neto para integrar sua equipe de governo, inicialmente como presidente da Suser (Superintendência de Serviços Rodoviários), hoje Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana.

Tornou-se uma pessoa da inteira confiança de Neto e, nas gestões do mandatário, coordenou grandes obras realizadas na cidade em gestões passadas, como a reconstrução do Estádio Raulino de Oliveira e a construção do Hospital Regional. Em 2020, foi convidado por Neto para ser vice em sua chapa na disputa pelo Palácio 17 de Julho, sendo indicado para conduzir a administração do Hospital São João Batista, o maior da rede pública na região Sul Fluminense.

Nascido em Belmiro Braga, cidade próxima de Juiz de Fora (MG), Sebastião Faria tem 83 anos de idade. Com informações do FOCO REGIONAL