Um suspeito de roubo de carro foi preso na tarde de terça-feira (28) no bairro Belo Horizonte, em Volta Redonda. Contra ele havia um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal de Barra Mansa.

O roubo aconteceu no dia 29 de março deste ano, no limite de Volta Redonda e Barra Mansa. Na ocasião, a vítima foi rendida e teve o seu veículo roubado em frente de casa.

O homem foi levado para a delegacia, onde o mandado foi cumprido.