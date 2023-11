Acidente deixa feridos na Dutra em Porto Real

Agentes da Polícia Rodoviária Federal estavam em ronda, por volta de 13 horas desta quinta-feira (30), na altura do km 300,2, da Via Dutra, sentido SP, em Porto Real, quando se depararam com uma viatura da Polícia Civil e uma caminhonete que haviam se acidentado.

No local foi apurado, após verificação dos indícios, vestígios e relatos dos envolvidos, que a viatura da polícia Civil seguia em diligência quando foi fechada por um caminhão, tendo o policial desviado para o acostamento para evitar a colisão, mas mesmo assim a viatura ainda foi atingida pelo caminhão. Ao fazer o desvio, a viatura se deparou com uma caminhonete Ford/Pampa que estava parando no acostamento, colidindo em sua traseira.

O policial civil teve ferimentos leves, sendo atendido pela equipe de resgate médico da concessionária e liberado no local. O passageiro da Pampa, de 60 anos, pai da condutora, sofreu um corte na cabeça, foi socorrido pela equipe de resgate médico e encaminhado ao Hospital de Emergência de Resende.

O caminhão que provocou o acidente evadiu-se do local sem prestar socorro às vítimas. A PRF elaborará um Laudo Pericial de Acidente de Trânsito (LPAT). Também foi feito o registro na Delegacia de Polícia de Porto Real devido ao condutor do caminhão ter se evadido, configurando o crime previsto no artigo 304 do CTB – Deixar o condutor do veículo, na ocasião do sinistro, de prestar imediato socorro à vítima, ou, não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública: Penas – detenção, de seis meses a um ano, ou multa, se o fato não constituir elemento de crime mais grave.