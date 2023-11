Um acidente entre dois carros ocorrido na manhã desta quinta-feira (30), no km 492, da BR-101(Rodovia Rio-Santos), no bairro Pontal, em Angra dos Reis, deixou um homem de 59 anos morto.

O acidente foi próximo à barreira fiscal e, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, os veículos bateram de frente.

O motorista do outro veículo envolvido no acidente ficou ferido. Ele foi socorrido no Hospital Municipal da Japuíba, mas ainda não há notícias sobre seu estado.