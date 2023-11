Ballet Gacemss apresenta Espetáculo A Via Crucis do Corpo

Dança Contemporânea Gacemss

02 e 03 de dezembro (sábado e domingo) – 19 horas – Teatro GACEMSS 1

O espetáculo “A via crucis do corpo” é inspirado na obra de Clarice Lispector, que carrega o mesmo nome e é composta por 13 contos, nele as personagens vivem histórias completamente diferentes, mas que partem do mesmo ponto em comum: a solidão. De acordo com o contexto de cada conto, as personagens lidam de maneira diferente com esse sentimento, levando-as a percorrerem caminhos difíceis, cruéis e dolorosos.

É importante destacar que, em cena, os bailarinos não contam essas histórias literalmente falando, mas sim, utilizaram como referência para a pesquisa de movimento os pontos chave de cada conto do livro, que abordam temáticas delicadas como o corpo, o desejo, o prazer, a sensualidade, a sexualidade e tantas outras válvulas de escape que são usadas para preencher o impreenchível que a temática central causa – a solidão.

Em lugar do desfrute, o impedimento moral e íntimo. Ao invés do deleite, a vergonha e a culpa. E através do isolamento físico e existencial que Clarice constrói sua narrativa em uma obra literária, inicialmente encomendada e supostamente erótica, mas que apenas mostra como a fragilidade humana faz com que decisões e atitudes fúteis, porém fáceis e rápidas, sejam escolhidas no desespero por se sentir completo.

Assim, a partir do isolamento, do silêncio, do demérito, da negação, do abandono, em suas múltiplas formas, que o espetáculo tece sua construção. Um trabalho diferenciado, que percorre, para além do movimento, uma linha dramatúrgica complexa e visceral. Mergulhando no mais profundo da essência humana através de suas emoções, anseios e tentações que fazem com que todos nós percorramos a nossa via crucis.

Ficha Técnica:

Direção e concepção: PV Carvalho

Coreografia: PV Carvalho com colaboração do elenco

Iluminação: PV Carvalho

Técnico de Iluminação: Mezenga

Assistente de Iluminação: Bruno Andrade

Figurino: PV Carvalho

Confecção: Sofia Noceli

Cenografia: PV Carvalho

Música: Orquestra Armorial

Edição: Angélica Ribeiro

Produção: Izabel Santos Leal

Fotografia: Marcia Elisabeth e Jhonatan Cruz Barros

Design Gráfico: Wagner de Paula

Serviço:

Espetáculo de Dança “A Via Crucis do Corpo” – Dança Contemporânea Gacemss

Dias: 02 e 03 de dezembro (sábado e domingo)

Horário: 19h

Local: Teatro GACEMSS 1

Classificação: Livre

Valores: 20,00 (inteira) // 10,00 (meia-entrada) // 8,00 (associado do Gacemss)

* Poltrona Numerada