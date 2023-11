A Polícia Rodoviária Federal foi informada, por volta de 10 horas desta quinta-feira (30) sobre um caminhoneiro que estava caído próximo ao seu veículo, no pátio de um posto de combustível, no km 258 da Dutra, próximo à entrada de Arrozal, em Piraí. Foi acionada a equipe de resgate médico da concessionária para o local e uma equipe PRF.

Quando as equipes chegaram ao local, foi constatado pela médica da equipe de resgate que o caminhoneiro tinha ido a óbito. Testemunhas no local informaram que viram o caminhoneiro descendo do veículo e se movendo engatinhando, apoiado nas mãos e joelhos, e que quando chegou à frente do veículo caiu ao solo, sem consciência. A hipótese é de que o caminhoneiro, de 35 anos, natural do Paraná, tenha sido vítima de algum mal súbito relacionado a algum problema de saúde. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Piraí. Foi realizada perícia do local. Nenhuma substância ilícita foi encontrada em posse do homem ou no veículo.