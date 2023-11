Na manhã desta quinta-feira, dia 30, policiais da Delegacia de Polícia de Barra Mansa, coordenados pelo delegado titular Rodolfo Atala, prenderam um homem de 40 anos, apontado como principal receptor de aparelhos celulares roubados na cidade. A prisão do suspeito ocorreu no bairro Vila Elmira.

Segundo informações da Polícia Civil, com o criminoso, foi apreendido um telefone celular roubado no final de outubro, no bairro Saudade. Na ocasião do roubo, ainda segundo informações policiais, a vítima ficou sob a mira de uma pistola e teve todos os seus pertences levados pelo criminoso. O homem preso fomentava os roubos na cidade, pois recebia e revendia a terceiros os objetos provenientes de crimes. Os agentes ainda disseram que ele possui antecedentes policiais por receptação, dano ao patrimônio público e desacato.

Ele será transferido para a Cadeia Pública de Volta Redonda – Cadeia Pública Franz De Castro Holzwarth -, no bairro Roma, onde passará por audiência de custódia. A prisão faz parte da força-tarefa instalada na cidade para combater crimes violentos.