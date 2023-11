Menor suspeito de roubo é detido em Valença

Na noite de quarta-feira, dia 29, a tranquilidade na rua Benjamim Guimarães, no Centro de Valença, foi interrompida por um violento assalto. O crime foi registrado como roubo e teve como vítima um menor de idade. Segundo relatos da vítima, ao sair do Colégio Instituto de Educação Deputado Luiz Pinto, na Rua Beijamim Guimarães, no Centro, ele foi abordado por quatro suspeitos em um veículo.

Dois desses agressores atacaram a vítima, roubando-lhe a quantia de R$ 13,00 em espécie, um par de chinelos da marca Kenner e um cartão de estudante. A pronta resposta da Polícia Militar seguindo as diretrizes do comando, resultou na localização do veículo utilizado no crime, um Ford Verona, abandonado com as portas abertas, no bairro Carambita.

No interior do automóvel, foram encontrados o dinheiro e o chinelo subtraídos da vítima.

Um menor já conhecido pelos policiais por envolvimento em crimes, foi identificado como um dos possíveis agressores. Após ser confrontado pelos PMs, o acusado admitiu sua participação no assalto, sendo levado para a Delegacia da cidade.

O menor infrator afirmou ter escondido a mercadoria roubada no alto do morro, mas as buscas no local indicado não resultaram em recuperação do material. O veículo utilizado na ação, segundo o menor, pertence a outro suspeito, que conseguiu fugir antes da chegada dos agentes.

O acusado foi enquadrado no artigo 157, parágrafo 2, inciso 2 do Código Penal (roubo com lesão corporal grave). Ele ficou detido na carceragem da unidade policial, para ser levado à Justiça. Quanto aos outros autores, será instaurado um inquérito para apurar os fatos.