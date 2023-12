Metalúrgicos aprovam proposta da CSN

Em votação realizada nesta quinta-feira (30), os empregados da Usina Presidente Vargas aceitaram a proposta da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) para renovar, por mais dois anos, o acordo do turno de revezamento de 8 horas. A oferta da empresa foi aceita por 1.662 trabalhadores (51,39%), sendo recusada por 1.526 (47,18%).

Entre os que votaram favoráveis ao acordo, 1.128 optaram pela segunda alternativa oferecida pela empresa: abono de R$ 4 mil a ser pago até o próximo dia 8 (se a assinatura do acordo ocorrer ainda nesta quinta-feira) e carga extra de R$ 1 mil no cartão alimentação em parcela única em até cinco dias úteis após a assinatura do acordo, sem a participação do empregado no custeio.

O valor oferecido pela CSN foi o mesmo recusado pelos empregados na primeira votação. O que mudou foi a forma de pagamento, já que a proposta anterior previa R$ 5 mil em espécie.

O acordo em vigor vence nesta quinta-feira. A CSN já tinha montado um plano para adotar o turno fixo de 8h caso houvesse outra rejeição ao acordo.