A ação vai contar com artesãos, artistas, estilistas, culinaristas e produtores da região e vai ser uma oportunidade para adquirir os presentes de Natal

Dezembro chegou e com ele as comemorações de final de ano. É amigo oculto, festa da empresa, da faculdade, escola, dos amigos da rua, do trabalho, do condomínio, dos amigos de fé. Dezembro é época de também agradecer pelo ano. E por este motivo, durante os sábados do mês, vai acontecer o Coletivo Circulandô no Cordel – sempre das 10h às 17h, no Calçadão da Avenida 17 de Julho, no Aterrado, em Volta Redonda/RJ. O Cordel é uma mostra de moda, arte e gastronomia, que reúne diversos artesãos, artistas, estilistas, culinaristas e produtores da região. Em cada sábado, um novo grupo irá mostrar seu trabalho.

O evento será uma oportunidade de reencontrar os amigos, de ouvir boa música e ainda apreciar comidinhas e variados produtos, tais como: produtos esotéricos, acessórios em pedras, cristais e pratas, acessórios para homens, perfumaria tradicional e vegana, bolsas, arte em resina, cadernos, tapeçaria, peças em madeira, moda sustentável e muita criatividade.

A solidariedade sempre fez parte do Cordel e desta vez não será diferente, o projeto Conexão Literária Sul Fluminense estará fazendo troca de livros por alimento. Isso mesmo! Você entrega um quilo de alimento não perecível (exceto sal, fubá e açúcar) e leva pra casa um livro. “É solidariedade, mas também é incentivo à cultura”, contou a idealizadora do projeto, Michele Felix. Durante o evento, eles também estarão recebendo doações para o Asilo de Pinheiral, quem puder, é só levar produtos de higiene pessoal, roupas em bom estado, fralda geriatrica. Os idosos do Recanto dos Velhinhos Francisco Gonçalves Barbosa possuem entre 60 e 95 anos.

“O grande motivo para o Cordel existir é realmente ser um encontro de cultura e ideias, onde cada produtor pode apresentar seus produtos e criar experiências com o público”, contou Monica Seoane, coordenadora do coletivo. Para experimentar e colocar o papo em dia, os visitantes poderão encontrar de chope artesanal ao famoso acarajé, que desde 2005, está escrito no Livro dos Saberes como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil.

CONFIRA OS PARTICIPANTES DA MOSTRA COM GASTRONOMIA, MODA, ARTE E FÉ NO PRIMEIRO SÁBADO, DIA 02 DE DEZEMBRO:

Acarajé da Jurema | Comida Típica

Agridoce Hortifruti | Quitutes artesanais

Alma Eclética | Arte sacra e produtos esotéricos

BarBudo’s | Boteco

Bohip Acessórios | Acessórios masculinos

Conexão Literária | Troque um livro por um alimento

Cristais Luz da Lua | Amuletos artesanais com cristais

Depois da Cegonha | Moda infantil e roupas divertidas

Flor de Jurema | Sandálias artesanais e chapéus

Fulô | Acessórios e utilitários em tecido

Hippie Chic | Peças decorativas feitas com material sustentável na impressora 3D

Leve Casca | Moda sustentável e tingimento natural

Pirilampo Atelier | Upciclyng decor

Reart Decorações | Tapeçaria e decoração afetiva

Vivi Decor Arte | Pintura orgânica

Serviço:

Mostra Coletivo Circulandô no Cordel

Datas: 02, 09, 16, 23 e 24 de dezembro de 2023

Hora: sempre das 10 às 17h

Local: Calçadão da Avenida 17 de Julho, Aterrado, Volta Redonda/RJ.