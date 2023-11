A Delegacia de Polícia Federal em Volta Redonda deflagrou, na manhã desta quinta-feira (30), a operação “The Inspector” para reprimir crime de corrupção e abuso de autoridade na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), em Barra do Piraí. Foram expedidos cinco mandados de busca e apreensão, sendo três em Volta Redonda e dois em Campo Grande, no Rio.

Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal de Volta Redonda com base em investigações relacionadas a corrupção para a liberação de veículos de transporte no posto fiscal da ANTT, localizado na BR-393 (Lúcio Meira), além de outros locais. A PF não deu ainda detalhes do que motivou a investigação, apenas que a ação desta quinta-feira tem como objetivo “aprofundar” a apuração.