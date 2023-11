PM encontra grande quantidade de drogas em calha de escola em Resende

Uma grande quantidade de entorpecentes foi apreendida no início da tarde desta quinta-feira (30), pela Polícia Militar, na calha de uma escola municipal em Resende. Um suspeito foi preso, outro conseguiu fugir.

Os agentes foram averiguar informação sobre dois jovens vendendo drogas na entrada da Escola Municipal Marieta Salles Cunha, na Baixada da Olaria e observaram dois suspeitos entrando e saindo do estabelecimento. Quando os PMs se aproximaram, a dupla correu, pulando muros de várias residências até que um deles, de 22 anos, foi alcançado. Ele tem seis anotações na polícia por tráfico de drogas e homicídio.

Com o suspeito detido, os agentes fizeram uma varredura na entrada da escola, até que encontraram 580 trouxinhas de maconha, 294 pinos de cocaína, 16 pedras de crack, 25 munições intactas de calibre 9mm e R$ 185 em espécie.