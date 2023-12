Policiais Civis da Delegacia de polícia de Volta Redonda, sob a coordenação e orientação do Delegado Titular Vinícius Coutinho, através de monitoramento de informações e inteligência, localizaram, na tarde desta quinta-feira (30), um imóvel utilizado para embalo de drogas, no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho.

Ao perceber a presença dos agentes, um traficante, que seria o gerente do tráfico, fugiu do local pulando do 2ª andar da casa. Em revista no imóvel, os agentes encontraram 32 sacos contendo maconha, materiais para endolação, 1 pistola calibre 9 mm, 27 munições calibre 9 mm, 1 simulacro de fuzil AR 15, 2 rádios transmissores, 2 aparelhos celulares, 1 caderno contendo anotações e 1 notebook. O fugitivo foi identificado e as medidas cabíveis estão sendo tomadas.