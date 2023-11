PRF realiza Comando de Saúde na Via Dutra em Barra Mansa

Na manhã desta quarta-feira (30/11), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou na BR 116 (KM 293), Barra Mansa (RJ) um Comando de Saúde, direcionado a motoristas profissionais, priorizando os condutores de veículos transportadores de cargas. A ação que contou também com o apoio do SEST SENAT Barra Mansa, Cruz Vermelha de Resende e da CCR Nova Dutra, teve como objetivo orientar sobretudo os caminhoneiros, sobre a importância dos cuidados básicos com a saúde, com ênfase à Hipertensão Arterial Sistêmica.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), problemas de saúde são as principais causas de cerca de 15% dos acidentes de trânsito. Outro alerta da Abramet -Associação Brasileira do Medicina de Tráfego, cerca de 170 mil sinistros de trânsito registrados em rodovias brasileiras em 2022 tiveram como causa principal ou secundária questões relacionadas à condição de saúde dos motoristas, no momento da ocorrência. Esse volume de colisões, capotamentos e outros desastres deixou como saldo 70,8 mil feridos e quase 8 mil mortos. Números que representam um aumento de quase 28% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Nesse sentido, através do Comando de Saúde da PRF, os caminhoneiros foram convidados a participarem da aferição da pressão arterial e anamnese onde dados como informações socioeconômicas, antropométricas e de saúde foram coletados com auxílio de profissionais de saúde.

Afim de proporcionar informação e educação quanto à incidência de hipertensão arterial, os Comandos De Saúde facultam um momento relevante de conscientização sobre os fatores de risco como: IMC acima do peso ideal, sedentarismo, alimentação inadequada com alto teor de gordura, consumo de bebidas alcoolicas, longa jornada de trabalho e escassez no tempo de descanso, bem como, as comorbidades que impactam diretamente à saúde e os possíveis desfechos envolvendo esse grupo de profissionais.

Segundo a Fisioterapeuta, Dra. Jéssica Diniz, uma das profissionais de saúde que participou do comando, existe uma incompatibilidade entre os cuidados pessoais de saúde e a rotina laboral dos condutores caminhoneiros, o que se torna um agravante.

“ Em boa parte dos casos, somente em ações preventivas e de monitoramentos, como estas, é possível identificar possíveis alterações no quadro de saúde e orientar quanto ao encaminhamento do profissional especialista”.

A profissional ressalta ainda, que a saúde do condutor é um aspecto que deve ser alvo de ações educativas e preventivas, além do incentivo à realização periódica dos exames de aptidão física e mental pelos motoristas, recurso decisivo para a redução dos acidentes e mortalidade no trânsito.

O Comando de Saúde é uma operação realizada pela PRF visando a promoção da saúde e, consequentemente, a redução do número de acidentes nas rodovias federais.